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Ayaş İlçe Belediye Başkanı Demirbaş, yaşamını yitirdi

Ankara'nın Ayaş İlçe Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

14.08.2023 - 19:42 | | ANKARA, (DHA)
Ayaş İlçe Belediye Başkanı Demirbaş, yaşamını yitirdi

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden kıymetli dava arkadaşımız, Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Ayaşlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Demirbaş'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet, değerli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

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