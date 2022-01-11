Avukat Dilara Yıldız cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı!

Tuzla Cami Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Avukat Dilara Yıldız, Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Dönmez'in 2017 yılında 'Uzman Çavuş' olarak göreve başladığı, 2021 yılında ise sözleşme yenilemeyerek görevinden ayrıldığı öğrenildi.

Emniyette ifade veren Oktay Dönmez'in "1 yıl önce avukat ararken tanıştık. Aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Nişanlandık. Ancak daha aramız bozuldu. Nişan bozulduktan sonra harcama yaptığım 150 bin lira nedeniyle aramızda tartışma çıkmıştı. Bu yüzden aramızda kavgalar yaşanıyordu. En son görüştüğümüzde bana evine gitmemi ve beklememi istedi. Bunun üzerine eve gittim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Evde kalıp onu beklemeye başladım. Geldiğinde aramızda yine tartışma çıktı. Kendini kötü hissettiğini söyleyince dışarı çıktık. Yolda daha iyi olduğunu söyleyince yemek yemeye karar verdik. Lokantaya gittiğimizde bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. Onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken, kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık, şüpheliyi "Tasarlayarak öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs" ve "Silahla cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

TUTUKLANDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Dönmez'in sevk edildiği 3 ayrı suç maddesinden de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.