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Avcının kaçak müzesi ortaya çıktı! Anadolu Kaplanı'nı vurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak hayvan müzesi açtığı belirlenen Ali Haydar Üstay'ın iki farklı adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, 405 ayrı hayvana ait tahnit ele geçirildi. Öte yandan Üstay'ın Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkari'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi.

19.03.2024 - 12:35 | | DHA
Avcının kaçak müzesi ortaya çıktı! Anadolu Kaplanı'nı vurdu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hayvan müzesi açıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bir süre fiziki ve teknik olarak takip eden ekipler, müzeyi Ali Haydar Üstay (85) isimli kişi tarafından açıldığını tespit etti. Ekipler çalışmalarının ardından müzeye ve şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Avcının kaçak müzesi ortaya çıktı Anadolu Kaplanını vurdu

30 ÜLKEDE AVLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan operasyonda, müzede yapılan aramalarda, aralarında CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında bulunan kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanlarının da olduğu 405 tahnit (doldurulmuş hayvan) ele geçirildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde, şüphelinin 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlandığını, öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğunu saptadı.

ANADOLU KAPLANINI HAKKARİ'DE VURUP ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Ali Haydar Üstay'ın kaçak müzesinde ele geçirilen kutup ayısını avlamak için Kanada’da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için 2 hafta ağaçta kaldığı öğrenildi. Öte yandan Üstay'ın Türkiye’deki son Anadolu kaplanını da Hakkari’de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği iddia edildi. Şüphelinin tüm bu hayvanları zevk için öldürdüğü, kurduğu kaçak müzede sergilediği ve müzesinde ele geçirilen hayvan tahnitlerinin piyasa değerinin 75 milyon lira olduğu öğrenildi. Ele geçirilen hayvanlar arasında bizon, kara kurt, vaşak, boz ayı, timsah, aslan, leopar, maymun ve tek parça halinde mamut dişi olması da dikkat çekti.

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