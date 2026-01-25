Avcılar’da güvercin seferberliği: İtfaiye zamanla yarıştı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde duyarlı vatandaşların ihbarı, bir güvercinin hayatını kurtardı. Merkez Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda ağaca takılı halde çırpınan güvercini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetli araç yardımıyla ağaca ulaştı. İtfaiye erlerinden biri, mahsur kalan güvercini dikkatlice tutarak ayağına dolanan ipi kesti. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen güvercin, kısa süren kurtarma operasyonunun ardından doğaya salındı.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.