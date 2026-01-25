Avcılar’da güvercin seferberliği: İtfaiye zamanla yarıştı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.01.2026 - 17:50Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören
Atatürk Parkı’nda ayağına ip dolanan ve ağaçta asılı kalan güvercin, itfaiye ekiplerinin dikkati ve hızlı müdahalesiyle kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde duyarlı vatandaşların ihbarı, bir güvercinin hayatını kurtardı. Merkez Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı’nda ağaca takılı halde çırpınan güvercini fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetli araç yardımıyla ağaca ulaştı. İtfaiye erlerinden biri, mahsur kalan güvercini dikkatlice tutarak ayağına dolanan ipi kesti. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen güvercin, kısa süren kurtarma operasyonunun ardından doğaya salındı.

O anlara tanıklık eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

