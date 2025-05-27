Avcılar’da freni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsünün frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs geri geri kayarak aynı yönden gelen başka bir İETT otobüsüne çarparak durabildi.

Kaza sonrası panik yaşayan yolcular kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüs kaldırıldı.