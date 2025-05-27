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Avcılar’da freni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı

27.05.2025 - 17:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Avcılar’da freni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı

İstanbul Avcılar'da freni boşalan İETT otobüsü geri kayarak başka bir otobüse çarptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsünün frenleri boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs geri geri kayarak aynı yönden gelen başka bir İETT otobüsüne çarparak durabildi.

Kaza sonrası panik yaşayan yolcular kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi her iki yönde araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, yapılan çalışmaların ardından otobüs kaldırıldı.

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