Avcılar'da bir anda alev aldı: Tüm binayı sardı

19.01.2026 - 09:37Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul Avcılar'da bir ahşap atölyesinde yangın çıktı. Alevler bir anda tüm binayı sardı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda bulunan ahşap atölyesinde çıktı. İddiaya göre, atölyenin ofis bölümünde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında bir LPG tüpünün patlaması korkuya neden oldu. Yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

