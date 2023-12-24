AvcÄ±larâ€™da apartmanda koku tedirginliÄŸi

Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki 5 katlÄ± apartmanda oturanlar, binanÄ±n merdiven boÅŸluÄŸundan yoÄŸun koku geldiÄŸiniÂ fark etti. Ã–ksÃ¼rÃ¼k ve boÄŸazda yanmaya neden olan kokudan tedirgin olan bina sakinleri ihbarda bulunarak yardÄ±m istedi. Adrese itfaiye, polis, Ä°GDAÅž ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ä°GDAÅž gÃ¶revlileri ellerindeki cihazlarla Ã¶lÃ§Ã¼m yaparken, binada doÄŸalgaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Ä°tfaiye ekipleri ise, apartmanda oturanlardan bilgi aldÄ±; rahatsÄ±zlanan olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etti. YoÄŸun kokudan ÅŸikayetÃ§i olan apartman sakinleri tedirgin olduklarÄ±nÄ± belirtirken, kokunun nedeni tespit edilemedi. YoÄŸun kokunun biber gazÄ± olma ihtimali Ã¼zerinde durulurken, apartmanda inceleme yapan ekipler daha sonra binadan ayrÄ±ldÄ±.Â

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