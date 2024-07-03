AUZEF Telafi sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme online mı, AUZEF bütünleme için başvuru var mı? İşte AUZEF Bütünleme tarihi

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF bahar dönemi bütünleme sınavları heyecanla bekleniyor. 2 gün düzenlenecek AUZEF telafi sınavları 2024 ne zaman olacak. İşte detaylar…

AUZEF telafi sınavı ne zaman yapılacak 2024?

AUZEF Yarıyıl Sonu (bütünleme) 3-4 Ağustos 2024 tarihlerinde uygulanacak. Öğrencilerin telafi (bütünleme) sınavına girebilmeleri için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Başarısız (FF) ve koşullu başarılı (DD, DC) derslerden kalan öğrenciler, bu sınavlara katılabilecekler.

AUZEF telafi sınavına kimler giriyor?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

Koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler bu derslerden Bütünleme sınavına girer ve sınavda başarısız olur (FF) ise ders harf notu son girdiği sınava göre belirlenir ve FF olarak kalır.

Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlememelidir.

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Mezuniyete hak kazanmış öğrenciler, bitirme sınavından sonra koşullu başarılı oldukları (DD) ve (DC) harf notları için Bütünleme sınavına giremez.