ATSO başkanı nasıl öldü, neden? Ali Bahar kimdir, nereli? ATSO Başkanı Ali Bahar tekne kazası

Antalya ’Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, çocukluk arkadaşı M.Ç. ile balıktan dönerken kendisine ait ‘Alber’ adlı tekne ile Kemer Marina’da kaza geçirdi. Peki, ATSO başkanı nasıl öldü, Ali Bahar kimdir, nereli?

ATSO BAŞKANI ALİ BAHAR NASIL ÖLDÜ?

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Bahar, tekne kıyıya yanaşacağı esnada, dinlenmek için kullandığı pufun suya düştüğünü gördü. Bahar, pufu almak için arkadaşından manevra yapmasını istedi, bu esnada dengesini kaybederek denize düştü.

Bahar’ın şortundaki ip pervanelere dolandı. Bahar, kolundan ve başından ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine limana Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, Kemer’deki özel bir hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı ve travma nedeniyle hayatını kaybetti.

CENAZE ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Kaza haberinin ardından İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Tolga Coşkun, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, eski ATSO Başkanı Davut Çetin'in yanı sıra çok sayıda iş insanı, STK başkanları, turizmciler de hastaneye geldi. Ali Bahar'ın cenazesi, yapılan işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekipleri eşliğinde Kemer'den il merkezine getirilen cenazeyi, yakınları karşıladı. Cenaze, adli tıp kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

ALİ BAHAR KİMDİR, NERELİ?

Antalya Şarampol’de 1969 yılı doğan Ali Bahar, İlk, orta ve lise eğitimini Antalya’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Bahar, Anadolu Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi diplomasına da sahiptir. Üniversite eğitiminin ardından bir Antalya firmasının Karaburun’daki otel inşaatında saha mühendisi, ilerleyen süreçte de şantiye şefi olarak çalışıp, vatani görevini yerine getirmek için Diyarbakır’a gitti. Askerlik dönüşü inşaat mühendisliğini bırakıp ticaret hayatına atıldı. Babası İbrahim Bahar’ın geçmişte yapmış olduğu tavukçuluk, süt ürünleri ve soğutulmuş diğer et gıdaları sektöründe iş hayatına başladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde, beyaz et, kırmızı et, hindi eti, süt ürünleri iştigal konularını içeren, 1200 ton kapasiteli, 12.500 m2 kapalı alanda faaliyet yürüten bir şirketi, Altınova’da 3000 m2 Süt Tesisi ayrıca Organize Sanayi Bölgesi'nde köfte ve döner fabrikası, Bahar Hindi, Bahar Süt Ürünleri, Danone, Polonez, Ülker İçim ve ayrıca ithal peynir dağıtımı içeren dağıtım şirketi bulunmaktadır.

Soyadlarını verdikleri Bahar Grup bünyesinde 1995 yılından bu yana üretim yapmakta, daha önce alım satımını gerçekleştirdikleri ürünlerin üretimine de başlayarak özellikle Antalya’ya katma değer yaratan üretim firmasıyla ticari hayatına devam etmektedir. Ali Bahar, Bahar Gıda Grup, Bahar Gıda, Bah-Et, BHR Süt Şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Tüm bunların yanı sıra Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekilliği, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini sürdüren Ali Bahar, evli, biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

