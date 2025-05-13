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GündemBöyle çalışma azmi görülmedi! Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık
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Böyle çalışma azmi görülmedi! Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Isparta'da voleybol antrenörlüğü ve hakemliği yapan kadından örnek hareket. Antrenörlükten ve hakemlikten geriye kalan zamanını boşa harcamayan Tuba Etci, eşiyle beraber kurduğu besihaneye de bakıyor. Hayvanlara yem veren, besihaneyi temizleyen ve her hayvanla özenerek ilgilenen Tuba Etci'nin çalışma azmi örnek oldu. Antrenörlük ve hakemliği birlikte yürüttüğünü ifade eden Etci, sporu hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi. Eşiyle hayvancılık sektörüne de adım attıklarını anlatan Etci, bu sürecin küçük bir barakada iki oğlakla başladığını söyledi. İşte Tuba Etçi'nin girişimcilere örnek olacak hayat hikayesi...

AA
• 13 Mayıs 2025 - 14:04 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mayıs 2025 - 14:04 • Son Güncelleme:
1Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

İlkokul yıllarında voleybolla tanışan ve yıllar içinde hem hakemlik hem de antrenörlük yapmaya başlayan Etci, aynı zamanda 17 yıllık evli ve 2 çocuk annesi.

2Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Etci, eşinin mesleği kasaplığın da etkisiyle, yıllar önce ailece kurdukları besihaneyi büyüterek hayvancılık faaliyetlerine de yöneldi.

3Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

İlkokul yıllarında ablasının yönlendirmesiyle voleybola başladığını belirten Etci, "Ablalarım spor yaparken ben de onların izinden giderek voleybola başladım. Severek izlediğim ve oynadığım bu sporu mesleğe dönüştürmek istedim.

4Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Lise mezuniyetimin ardından bu yıl 1. kademe voleybol antrenörlük belgesini aldım. Öncesinde Isparta’da açılan hakemlik sınavıyla hakemliğe adım attım." dedi.

5Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Antrenörlük ve hakemliği birlikte yürüttüğünü ifade eden Etci, sporu hayatının önemli bir parçası olarak gördüğünü dile getirdi.

6Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Eşiyle hayvancılık sektörüne de adım attıklarını anlatan Etci, bu sürecin küçük bir barakada iki oğlakla başladığını söyledi.

7Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

İşleri yoluna girdikçe, besihaneyi büyüttüklerini dile getiren Etci, "Antrenörlükten arta kalan zamanlarımda eşime yardım etmeye başladım. Hayvanların bakımını ve beslenmesini üstlendikçe bu işin beni de mutlu ettiğini fark ettim." diye konuştu.

8Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Etci, 35-40 büyükbaş, 40-50 civarında da küçükbaş hayvana sahip olduklarını kaydederek, kadınların bu tarz işlerde cesaretlendirilmeleri gerektiğini vurguladı.

9Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Başlangıçta eşinin hayali olan besihaneyi artık kendi hedefi haline getirdiğini belirten Etci, ilerleyen süreçte daha büyük bir işletme kurmayı planladıklarını anlattı.

10Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Mustafa Etci ise eşinin her zaman yanında olduğunu ve bu yolda en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

11Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

"Bu serüvende eşim olmadan başarılı olmam mümkün değildi." diyen Etci, "O sadece eşim değil, aynı zamanda iş ortağım, en büyük destekçim.

12Böyle çalışma azmi görülmedi Ispartalı kadın, dışarıda antrenör ve hakem içeride besici: Küçük bir barakada iki oğlakla başladık

Tuba'nın desteği olmasaydı bu noktaya gelemezdik. Bundan sonraki süreçte de birlikte daha büyük hedeflere yürümeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.