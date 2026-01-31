Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan şüpheli yakalandı

İstanbul Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen korkunç olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra "yan bakma" nedeniyle tartışma çıkmış ve yaşanan bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) yaralamıştı.



Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak tutuklandı.







1 KİŞİ DAHA YAKALANDI



Kan donduran olayla ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 19 yaşındaki M.Y.K. isimli şahıs Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.