Atık ağaçlardan üretiyor, küçük bir odaya büyük eserler sığdırıyor! Erzurum'da yaşayan insan hazinesi: Hüsamettin Usta

Kirada oturan ve tek geliri 65 yaş aylığı olan Aras, evinin altındaki küçük bir odayı atölyeye çevirerek üretim yapıyor. Hüsamettin Aras, çevreden topladığı veya komşularının yardımıyla temin ettiği tahta parçalarından baston, oklava, tırmık, sofra ve oyuncak öküz arabası gibi ürünler üretiyor. El emeğiyle ortaya çıkardığı bu objeleri satarak yaşamını sürdürmeye çalışan Aras, destek verilmesi hâlinde çok daha güzel işler yapabileceğini ifade ediyor.

"Tek gelirim 65 yaş aylığı"

Hayatını el becerileriyle sürdürmeye çalışan Hüsamettin Aras, "Benim 65 yaş maaşımdan başka bir gelirim yok. Evim kira. Dışarıdan bulduğum ağaç parçalarını komşularımın desteğiyle getiriyorum. Onlardan baston, oyuncak öküz arabası, sofra gibi ürünler yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden destek çağrısı

Şehitler Mahallesi sakinlerinden Muammer Zengin ise komşusu Hüsamettin Aras'a destek çağrısında bulunarak şunları söyledi: "Hüsamettin amcamız, atık durumda olan tahta parçalarını ve ağaç dallarını toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Onları işleyip satarak geçimini sağlıyor. İnanıyoruz ki, kendisine maddi destek sağlanırsa çok daha güzel ürünler ortaya koyabilir. Sosyal sorumluluk bilinci taşıyan herkese seslenmek istiyorum. Lütfen Hüsamettin amcamıza destek olun, geçimini kolaylaştırmasına yardımcı olun."

Hayat mücadelesini el emeğiyle sürdüren Hüsamettin Aras, aynı zamanda geri dönüşüm bilinci ve üretkenliğiyle çevresine örnek oluyor.