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Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

Osmaniye'de Atatürk ve şehitlere sosyal medyada hakaret eden Y.B. (21) ile ağabeyi M.B. (23) tutuklandı.

04.01.2024 - 17:48 | | Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ, (Osmaniye), (DHA)
Atatürk ve şehitlere hakaret eden 2 kardeş tutuklandı

Kadirli ilçesi Karabacak köyünde oturan Y.B. ile ağabeyi M.B., sosyal medya hesaplarından Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve şehit polis memuru Fethi Sekin’e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. İhbar üzerine gözaltına alınan 2 kardeş, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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