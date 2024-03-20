Atatürk Cumhuriyet Kulesi giriş ücreti! 21 yıl sonra açıldı: Atatürk Cumhuriyet Kulesi nerede, içinde neler var?

Keçiören Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi, dün 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü’nün 109’uncu yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulenin Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kaldığını belirterek, “Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı şimdi bu gördüğünüz eserin yerinde yeller esiyordu” dedi.

ANKARA’YA KUŞ BAKIŞI

Keçiören Belediyesi’nce 18 Temmuz 2003'te temeli atılan 197 metre uzunluğundaki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin inşaatı, imar planları ve uçuş mania hattını aştığı gerekçesiyle durdurulmuştu. Uzun bir aranın ardından inşaatına yeniden başlanan ve dün itibarıyla hizmete açılan kulenin zirvesinde ‘Selçuklu yıldızı’ bulunurken, ışıklandırma ve led sistemleri de dikkat çekiyor. Kulede uluslararası sergilerin düzenlenebileceği sanat galerisi, kütüphane, spor salonu, alışveriş merkezi, nikâh salonu, uzay terası ve bilim merkezinin yanı sıra kafe ile restoran da bulunuyor. Atakule’nin mimarı Ragıp Buluç tarafından tasarlanan Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile Ankaralılar, kentin dört bir yanını kuş bakışı izleme fırsatı bulacak.

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ATATÜRK CUMHURİYET KULESİ GİRİŞ ÜCRETİ!

Atatürk Kulesi terası vatandaşlar için ücretsiz olduğu belirtildi.