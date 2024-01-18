Ataşehir'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın

Yangın saat 14.00 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bir inşaat şantiyesinde çıktı. İddiaya göre; şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlara sıçradı. Şantiyedeki işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şantiye içinde bulunan çok sayıda işçi kendilerini dışarı attı. Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının sonunda söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, bir itfaiye eri elinden hafif şekilde yaralandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)