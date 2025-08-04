Ata tohumlarıyla üretiyorlar, lezzetine lezzet katıyorlar! Hasat zamanı geldi, emeklerin karşılığı alınacak

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerel tarımsal mirasın korunması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla ata tohumlarıyla üretimi artırmayı sürdürüyor. Bu tür projelerle, hem yerel çeşitlerin sürdürülebilirliği sağlanmakta hem de bölge çiftçilerinin üretim gücünün artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda daha önce Urfa Kabağı ve şelengo ile başlayan hasat süreci, şimdi de Birecik Patlıcanı, Urfa Kavunu, Tat Karpuzu, Urfa Biberi ve Urfa Domatesi ile devam ediyor.

Coğrafi işaretli bu yerel ürünlerin her biri, Şanlıurfa'nın tarımsal zenginliğini yansıtan önemli değerler arasında yer alıyor. Tarımsal hizmetler dairesi başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında hasadı tamamlanan ürünlerin bir bölümü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde vatandaşlara sağlıklı ve doğal ürünler olarak sunulmak üzere sevk ediliyor. Böylece, hem ata tohumlarının tanıtımı sağlanıyor hem de sürdürülebilir ve güvenilir gıda temini destekleniyor.

Ürünlerin diğer bir kısmı ise fide üretimi ve tohumluk temini amacıyla ayrılıyor. Tat karpuzu, Urfa kavunu, Urfa kabağı ve şelengo gibi çeşitlere ait tohumlar özenle seçilip temizlenerek, 2026 üretim sezonuna hazırlık kapsamında dört santigrat soğuk hava deposunda muhafaza altına alınıyor. Bu işlemle, tohumların uzun süreli saklama şartlarına uygun şekilde korunması sağlanıyor.



"Ata tohumlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi Esra Aksoy, "Akıllı tarım merkezi arazimizde tamamen ata tohumlarımızla ekimini gerçekleştirdiğimiz Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ürünleri sağlıklı şekilde gelişimini sürdürüyor. Urfa Kabağı ve şelengonun ardından Birecik Patlıcanı, Urfa Kavunu, Tat Karpuzu, Urfa Biberi ve Urfa Domatesinin de hasadına başlamış bulunuyoruz. Hasadı tamamlanan ürünleri sosyal tesislerimize ulaştırarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerden elde ettiğimiz tohumları özenle koruyor ve çiftçilerimize ulaştırarak ata tohumlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyoruz. Böylece hem ürün çeşitliliğini hem de üretim miktarını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.