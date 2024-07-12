Aşure günü orucu ne zaman tutulur, aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü kaç gün oruç tutulur?

Geçtiğimiz yıla göre 10-11 gün erken başlayan aşure günü 16 Temmuz. Aşure günü oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar aşure günü kaç gün oruç tutulur? Aşure günü ne zaman oruç tutulur? Diye sorgulanmaya başlandı.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40) Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), aşure gününde oruç tutmuş ve bunu Müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69)” buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Yahudilere muhalefet için ertesi sene aşure orucunu Muharrem’in 9. günü de tutacağını söylemesi bu orucun Muharrem ayının 9. ve 10. ya da 10. ve 11. günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin aşure orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.

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