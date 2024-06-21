Aşure günü ne zaman 2024, muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 aşure ayı hangi ay?

Aşure günü ne zaman 2024, muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2024 yılı Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte Aşure Günü'ne dair detaylar merak edilmeye başlandı. Hicri yılbaşının belirlenmesiyle birlikte, Aşure Günü'nün tarihi de netleşti. Peki, 2024 Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? İşte 2024 yılı Muharrem ayının başlangıç tarihi ve Aşure Günü hakkında merak edilenler.

2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplarına göre, 2024 hicri yılbaşı tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl hicri yılbaşı, 7 Temmuz 2024 Pazar gününe denk geliyor. Muharrem ayı, 7 Temmuz 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri yılbaşı tarihinin belli olmasıyla birlikte bu yılın aşure günü tarihi de belli oldu.



Buna göre; Aşure günü, 17 Temmuz 2024 tarihinde ihya edilecek.