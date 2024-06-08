Astronot Atasever uzaya gidiyor! Göğsünde ‘tek millet, iki devlet’ bayrağı taşıyacak

Özel uzay taşımacılığı şirketi Virgin Galactic'in VSS Unity uzay aracıyla bugün ABD’nin New Mexico kentindeki Spaceport’tan uzaya gidecek olan Astronot Tuva Cihangir Atasever'in, uçuş öncesi görevine dair videolu bilgilendirme mesajı paylaşıldı. Galactic 7 yörünge altı uzay görevi kapsamında uzaya gideceğini belirten Atasever’in kolundaki Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti bayrakları dikkat çekti. Atasever daha önce basına yaptığı açıklamada “Annemin memleketi olan Azerbaycan'ın bayrağı da bu uçuşta benimle beraber Türk bayrağının hemen yanında, göğsümün üzerinde iki bayrağı uzaya taşıyor olacağım. Nasıl yeryüzünde bu iki ülkenin bayrakları yan yanaysa bu iki millet omuz omuzaysa uzay yolculuğum esnasında da yine yan yana olacaklar” demişti.