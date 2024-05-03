Askerlik yerleri açıklandıktan sonra tecil olur mu? Askerlik tecil şartları nelerdir, askerlik yeri açıklandıktan sonra bedelliye çevrilir mi? Sevk tarihi ertelenir mi?

Askerlik kağıdı ve sınıflandırma yapıldıktan sonra tecil işlemi yaptıranlar var. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için doğrudan askerlik şubesine başvuru yapılması gerekiyor. Şube, sunulan başvuruyu geçerli görürse bir sefere mahsus olmak üzere tecil işlemi yapabiliyor.

Başvuruda belirtilen neden geçerli sayılırsa şube askerliğin teciline dair kararı çıkarabilir. Ancak askerlik yeri belli olduktan sonra tecil hakkı kullanılabilir mi sorusunun yanıtı tamamen askerlik şubesinin vereceği karara bağlıdır. Bazı durumlarda tecil işleminin yapılmaması yönünde işlem yapılabilir. Bu nedenle tecil için söylenebilecek net bir bilgi yoktur. Tabi tecil işlemleri yapılırken yasada belirtilen nedenler ve yaş sınırları da göz önüne alınacaktır. Askerlik kağıdı geldikten sonra hiçbir başvuru yapmadan ve geçerli bir nedeni olmadan birliğine gitmeyenler için ise yasal işlem yapılır. Bakaya durumuna düşülür ve bundan sonra askerlik hizmetini yerine getirmek zorunludur.

Sınıf, Statü, Şehir Değişmez

Milli Savunma Bakanlığı adaylara tecil süreleri boyunca tecil etme hakkı tanımaktadır. Ancak sistemde yeriniz belli olduysa ve şehir değiştirme gibi planınız varsa sınıf ile statünün değişmez. Sistemde hangi şehre çıktığınız yazıyorsa tecil süreniz bittikten sonraki celp döneminde yine aynı yere aynı sınıf ya da rütbe ile gideceksiniz.

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