Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 27 Aralık yeni asgari ücret Meclis'ten geçti mi?

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda taraflar müzakerelerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammını konuşmak üzere işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini davet etti.

Buluşma öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında Türk-İş'i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan’ı, Türk-İş Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşme sonrasında "Asgari ücrete dair istişareler devam ediyor. Netleşince duyuracağız" dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bugüne kadar tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşmazsak biz bu işe katılmıyoruz deriz. Burada 8 milyonu ilgilendiriyor, çoluk çocuk 30 milyon. Komisyon ne diyorsa onu yapıyoruz. Razı geleceğimiz bir rakam olursa varız deriz. Bu komisyon zaten adil bir komisyon değil. Ne demem gerekiyorsa noksansız söyledim, yine söylerim" ifadelerini kullandı.

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Türk-İş Başkanı Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Asgari ücret zam oranı henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.