ArtaÄŸan kelimesi beklenenden umulandan daha verimli daha bereketli olan herhangi bir ÅŸeyin durumunu anlatmak iÃ§in kullanÄ±lan bir kavram olmaktadÄ±r. TÃ¼rk Dil Kurumu artaÄŸan kelimesinin anlamÄ±nÄ±, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ve beklenenden daha yÃ¼ksek verimi olan, Ã§oÄŸalan bereketlenen olarak aÃ§Ä±klamaktadÄ±r.

ArtaÄŸan Ne Demek?

ArtaÄŸan kelimesi TÃ¼rkÃ§e kÃ¶kenli bir kelime olarak bilinmektedir. Bu kelimenin kullanÄ±mÄ± fazla olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in anlamÄ± da fazla bilinmemektedir. ArtaÄŸan kelimesi Ã¶zellikle geÃ§miÅŸ zamanlarda yaÅŸayan insanlarÄ±n artan Ã§oÄŸalan ÅŸeyleri anlatmak iÃ§in kullandÄ±klarÄ± bir kelime olmaktadÄ±r. ArtaÄŸan kelimesinin sÃ¶zlÃ¼k anlamÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herhangi bir ÅŸeyin deÄŸerli, kÄ±ymetli olma durumuna gelmesini ifade etmektedir. ArtaÄŸan halk aÄŸzÄ±nda pirinÃ§, mercimek, fasulye, bulgur ve nohut gibi bakliyatlarÄ±n piÅŸtikten sonra Ã§oÄŸalma artma durumlarÄ±nÄ± belirtmek iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artaÄŸan kelimesinin yerine artÄ±mlÄ± ve bereketli gibi kavramlar kullanÄ±lmaktadÄ±r.

ArtaÄŸan kelimesi 7 karakter kullanÄ±larak yazÄ±lan bir kelime olarak belirtilmektedir. Bu karakterler a, r, t, ÄŸ ve n sesleri ÅŸeklinde olmaktadÄ±r. ArtaÄŸan kelimesi a sesi ile baÅŸlayÄ±p n sesi ile bitmektedir. Bu kelimenin tersten yazÄ±lÄ±ÅŸÄ± ise naÄŸatra olarak ifade edilmektedir. Kelimenin kÃ¶kÃ¼ analiz edildiÄŸinde herhangi bir ÅŸeyin artmasÄ±ndan dolayÄ± artaÄŸan kelimesi kullanÄ±lmaktadÄ±r denilebilir. Bu kelime gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde artan ÅŸeklinde daha kÄ±sa bir ÅŸekilde sÃ¶ylenmektedir.

ArtaÄŸan TDK SÃ¶zlÃ¼k AnlamÄ± Nedir?

ArtaÄŸan kelimesinin halk aÄŸzÄ±ndaki en sÄ±k kullanÄ±mÄ± olan Ã§oÄŸalan, artÄ±mlÄ± ve fazla olan anlamlarÄ± da TÃ¼rk Dil Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lan ikinci bir anlam olmaktadÄ±r. ArtaÄŸan kelimesine en Ã§ok eski TÃ¼rkÃ§e kaynaklarda rastlanÄ±lmaktadÄ±r. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bu kelime yerine telaffuzu daha kolay olan artÄ±rÄ±mlÄ± kelimesi sÄ±k sÄ±k kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bu kavram Ã¶zellikle artan bakliyat, yemek, mahsul gibi gÄ±da maddeleri iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r.

