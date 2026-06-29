Arnavutköy'de servis minibüsü alev aldı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

Yangın Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde ilerleyen servis minibüsünde çıktı. İş yerine çalışanları bıraktıktan sonra yolda ilerleyen servis minibüsünden alevler yükselmeye başladı. Bu sırada alevleri fark eden şoför minibüsü durdurarak araçtan indi. Yangını görenler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim oldu. Patlamaların da yaşandığı yangın sırasında ise çevredeki sürücüler panik yaşadı. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Alev alev yanan minibüs demir yığınına döndü.

YANGIN ANLARI KAMERADA

Yangın sırasında yaşanan patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Alev alev yanan minibüsten geriye demir yığını kalırken, yangın nedeniyle çevredeki sürücüler kısa süreli panik yaşadı.İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.