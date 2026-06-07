Arnavutköy'de dev operasyon: Yüzlerce kilo ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Arnavutköy’de tespit edilen 1 araç ile 1 depoya 6 Haziran’da operasyon düzenlendi. Araçta ve depoda yapılan aramalarda toplam 398 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.