Arefe günü (yarın) teravih var mı? Arefe gün teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınıyordu. Toplamda 20 rekat olarak kılınan ve nafile namazı olarak bilinen teravih namazı arefe gününde de kılınır mı?

AREFE GÜNÜ TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

2024 Ramazan ayında son teravih namazı 8 Nisan 2024 Salı günü kılınacak. Arefe günü teravih namazı kılınmayacak.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.