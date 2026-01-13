Ardahan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Ardahan'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
13.01.2026 - 22:36

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor. Ardahan'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime yarın, bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

