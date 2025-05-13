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Aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi böyle kurtarıldı

13.05.2025 - 15:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Iğdır'da aracın motor kısmında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Iğdır'da Adem Kocakaplan isimli vatandaş park halindeki aracının motor kısmından gelen kedi sesini fark etti.

Motor kısmına kedi sıkıştığını fark eden Kocakaplan kendi imkanları ile kediyi kurtarmayınca Iğdır Belediyesi'ne başvurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın kaputunu açarak motor kısmına sıkışan yavru kediyi güvenli bir şekilde çıkardı.

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanma belirtisi göstermediği belirtildi. Doğal ortamına bırakılan yavru kedi, özgürlüğüne kavuştu.

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