AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), yaz dönemi için kayıt işlemlerini başlattı. Online olarak kayıt ücretlerini ödeyen öğrenciler ders seçimlerini yapabilecek. İşte AÖF yaz okulu kayıt ücretleri…
01.07.2024 - 17:29 |
AÖF Yaz Okulu kayıt işlemleri, 1 Temmuz Pazartesi günü başladı, 5 Temmuz’a kadar devam edecek. Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi olan aöf.anadolu.edu.tr üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
AÖF YAZ OKULU KAYDI NASIL YAPILIR?
Adaylar ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresinden ders seçimi yaptıktan sonra kayıt ücretini Ziraat Bankası hesabına yatıracak. Ardından kayıt durumunu kontrol ettikten sonra eKampüs sistemine ders kitapları yüklenecek.
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AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
AÖF Yaz okulu 2024 ücretleri ders sayısına göre değişkenlik gösteriyor. AÖF öğrenci girişi işlemi yaptığınızda AÖF Yaz okulu kayıt ücretini seçeceğiniz dersler doğrultusunda sistem üzerinden öğrenebilirsiniz.