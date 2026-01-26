AÖF 2026 güz final sınavı sonuçları: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi ya da bilinen adıyla AÖF güz dönemi final sonuçları 2026 için öğrencilerin araştırmaları sıklaştı. Mezuniyet hayali kuran veya derslerini başarıyla geçmek isteyen öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından puan hesaplamalarına başladı.

Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi final sınavları, hafta sonu yapılan oturumlarla başarıyla tamamlandı. Mezuniyet hayali kuran veya derslerini başarıyla geçmek isteyen öğrenciler, sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından puan hesaplamalarına başladı. Ancak kesin sonuçlar, Anadolu Üniversitesi'nin Öğrenci Otomasyonu üzerinden ilan edilecek.

2026 AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren 10 ile 15 gün içerisinde erişime açmaktadır.

Sınav Tarihi: 17-18 Ocak 2026

Buna göre ocak ayı içerisinde arasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar ilan edildiğinde öğrenciler herhangi bir belge beklemeksizin dijital ortamdan notlarını görebilecekler:

Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrenci Otomasyonu (https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/) adresine gidin.

e-Devlet şifreniz veya öğrenci şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Menüden "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın.

Açılan ekranda 2025-2026 Güz Dönemi Dönem Sonu sınav notlarınızı, harf notlarınızı ve genel ortalamanızı görüntüleyin.