Anydesk hacklendi mi? Uzaktan kontrol yazılımı AnyDesk'e ne oldu?

Uzaktan kontrol yazılımı AnyDesk'in siber saldırıya maruz kalmasıyla birlikte, "AnyDesk hacklendi mi?" sorusu için araştırmalar arttı.

ANYDESK HACKLENDİ Mİ?

AnyDesk tarafından yapılan açıklamada, şirket, saldırının ürün sunucularında belirtilerle fark edildiğini ve fidye yazılımı içermediğini vurgularken, 170.000'den fazla müşterisinin güvenliğine odaklandığını açıkladı. Güvenlik sertifikalarının iptal edilmesi ve sistemlerin güçlendirilmesi, kullanıcıların güvenini artırdı. Ancak, tüm parolaların sıfırlanması gibi tedbirler, kullanıcıların endişelerini yükseltti.

AnyDesk hacklendi iddiaları doğru.