Antalya’da minibüs refüje çıktı: Alkollü sürücü yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bekir K. idaresindeki 07 ABF 381 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.