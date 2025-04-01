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Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

01.04.2025 - 17:03Güncellenme Tarihi:
Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika Antalya deprem haberleri.. Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16:52’de 4.1 büyüklüğünde 24.21 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

 Antalyada korkutan deprem AFAD duyurdu

 

 

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