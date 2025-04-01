Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16:52’de 4.1 büyüklüğünde 24.21 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.