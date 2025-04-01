Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
01.04.2025 - 17:03Güncellenme Tarihi:
Son dakika Antalya deprem haberleri.. Antalya'da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya'da nerede oldu? Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4.1 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 16:52’de 4.1 büyüklüğünde 24.21 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.