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Antalya'da festivalde seyircileri taşıyamayan balkon çöktü!

Antalya’nın Elmalı ilçesinde hız Tuning Festivali’ni izleyen hız tutkunlarının bulunduğu balkon, ağırlığa dayanamayıp çöktü. Vatandaşlar ölümle burun buruna gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

04.05.2022 - 16:47 | | İHA
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Antalyalı hız tutkunları Elmalı ilçesindeki Tuning Festivali'nde bir araya geldi. Özel donanımlı araçlarla drift gösterilerinin yapıldığı festivale ilgi yoğundu. Toptancı halinde yapılan gösterileri izlemek isteyen yüzlerce seyirci balkonları doldurdu.

Ağırlığa fazla dayanamayan bir Balkon çöktü. Hem balkondakiler hem de balkonun altında gösteriyi izleyenler ölümle burun buruna geldi. Arbedenin yaşandığı alanda şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay sonrası bir bölümü çöken alandakiler hemen balkondan uzaklaştı. Korku dolu dakikaların yaşandığı olayın ardından gösteriler hız kesmeden devam etti.

 

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