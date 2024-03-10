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Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD Antalya Demre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

10.03.2024 - 17:09 |
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem!

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.55’de merkez üstü Antalya Demre açıklarında 35 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Antalya, Demre’de 4.7büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun…”

OLUMSUZ BİR İHBAR YOKTUR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Demre açıklarında denizde olan bir deprem. Denizde olduğu içine etkisi de daha az hissedildi. Herhangi bir olumsuz durum ne sahada ne 112ye ulaşmış değil. Demre turistik bir bölge. Çok yüksek katlı binalar değil. Denizde olduğu için yastık etkisi oluyor. Etkisi biraz daha az. O açıdan daha avantalı. Olumsuz herhangi bir ihbar almadık. Antalya tarafı hissetmedi. Demre ve Finike bölgesinde hissedildi."

 

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