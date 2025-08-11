Antalya Büyükşehir Belediyesi personel alımı: 45 itfaiye eri alınacak (2025)

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı personel alımı ilanı ile 45 itfaiye erinin işe alınacağını duyurdu. Başvuru şartları, sınavın yeri ve tarihi gibi bilgileri öğrenmek için okumaya devam edin.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri ilanı detayları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışmak üzere itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. İtfaiye yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak bu alım için kadro bilgileri ve başvuru şartları şu şekilde:

Kadro unvanı: İtfaiye Eri

İtfaiye Eri Sınıf: Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H)

Genel İdare Hizmetleri (G.İ.H) Kadro derecesi: 10

10 Açık kadro sayısı: 45

45 Cinsiyet: Erkek/Kadın

Erkek/Kadın Eğitim niteliği: İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik veya savunma, itfaiyecilik ve sivil savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik veya savunma, itfaiyecilik ve sivil savunma ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Sürücü belgesi: En az (C) sınıfı ehliyete sahip olmak.

En az (C) sınıfı ehliyete sahip olmak. KPSS puan türü: P93

P93 KPSS taban puanı: En az 55

Genel şartlar

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Belirli suçlardan mahkum olmamak (devlet güvenliği, Anayasal düzene karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık gibi).

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Görevini yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel şartlar

Eğitim: İlan edilen kadroya uygun ön lisans mezunu olmak ve 2024 yılı KPSS'den (P93 puan türü) en az 55 puan almış olmak.

İlan edilen kadroya uygun ön lisans mezunu olmak ve 2024 yılı KPSS'den (P93 puan türü) en az 55 puan almış olmak. Yaş: Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. Fiziki yeterlilik: Aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla yapılan ölçümlerde,

Aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla yapılan ölçümlerde, Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak.

Boy uzunluğunun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilo arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

Sağlık: Kapalı mekân, dar alan ve yükseklik fobisi olmamak.

Kapalı mekân, dar alan ve yükseklik fobisi olmamak. Sürücü belgesi: En az (C) sınıfı ehliyete sahip olmak.

Başvuru bilgileri

Başvuru tarihleri: 18 Ağustos 2025 - 22 Ağustos 2025 (mesai saatleri içinde).

18 Ağustos 2025 - 22 Ağustos 2025 (mesai saatleri içinde). Başvuru yeri: Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA, -1. kat eğitim salonu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/ANTALYA, -1. kat eğitim salonu. Başvuru şekli: Şahsen başvuru yapılacak. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İstenen belgeler

Başvuru formu (Belediye internet sitesinden veya kurumdan temin edilebilir).

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.

Diploma veya mezuniyet belgesi.

KPSS sonuç belgesinin doğrulama kodlu çıktısı.

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf.

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Sınav bilgileri

Sınav tarihleri: 15 Eylül 2025 - 19 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025 - 24 Eylül 2025.

15 Eylül 2025 - 19 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025 - 24 Eylül 2025. Sınav yeri: Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA. Sınav saati: 09.00'da başlayacak.

Sınav konuları