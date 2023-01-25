Akdeniz açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem! Saniyeler önce gelen mesaj gündem oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de saat 15.37'de, merkez üssü Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıkları olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 41,8 kilometre olarak kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem Antalya, Muğla, Denizli, Burdur, Aydın ve İzmir'den de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre ise deprem 5.7 büyüklüğünde gerçekleşti

BAKAN KURUM AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

"EKİPLERE OLUMSUZ ÇAĞRI GELMEMİŞTİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saat 15.37’de Akdeniz‘de, Muğla Seydikemer açıklarında meydana gelen ve Muğla, Antalya, Aydın illerinde hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak ekiplerimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

"OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker de "Şu an için bize yansıyan olumsuzluk söz konusu değil. Biz kriz merkezimizi kurduk. Herhangi bir olumsuz vaka söz konusu değil. Yıkım, can kaybı ya da hasar tespitiyle ilgili ihbar söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise paylaşımında "Seydikemer Dodurga Mahallemize yaklaşık 80 km uzaklıkta, Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizden herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini almak bizleri rahatlattı" ifadelerine yer verdi.

"YÜKSEK KATLI BİNALARDA BİR PANİK HAVASI VAR"

DHA Muhabiri Ahmet İstek, CNN Türk canlı yayınında depremle ilgili şunları aktardı:

"Neredeyse 20 saniye sürdü. Uzak olmasına rağmen çok şiddetli hissettik. Özellikle çok katlı binalarda hissedildi, giriş ve zemin katlarında çok hissedilmedi. Yüksek katlı binalarda oturanlarda, iş yerlerinde bir panik havası var."

"ÇOK FAZLA SALLADI, ŞİDDETLİYDİ"

İHA muhabirine konuşan bir vatandaş ise depreme ilişkin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Koltukta oturuyordum, çok hızlı bir şekilde sallanmaya başladı. Dolaplardan da ses çıkmaya başladı. Avizeye baktım sallanıyor. Köpeğim de havlamaya başlayınca kendi kendime dedim ki arkası geliyor daha ciddi bir şey. O ara eşim aradı, şimdi onların yanına gidiyorum."

"DAHA BÜYÜK DEPREMLERE GEBE"

Gazi Üniversitesi'nde Deprem Uzmanı olarak görev yapan Süleyman Pampal CNN Türk canlı yayınında şunları aktardı;

Son yıllarda biliyorsunuz çok sayıda yıkıcı deprem oldu, İzmir'i etkileyen deprem bunların başında geliyor sonra Midilli biraz kuzeyde depremler oldu. Gökova Körfezi'nin kuzey kenarı baştan başa faydır, bu bölge Bodrum'u Datça'yı etkileyen depremleri 4-5 büyüklüğünde hatta işte İzmir'i etkileyen deprem yaklaşık 7 büyüklüğünde bir depremdi ondan sonra da çok sayıda deprem oldu. Bölge Türkiye'nin en yıkıcı depremlerinin olduğu bölge. İzmir civarında Gediz grabenini oluşturan fay sistemleri Türkiye'nin önemli sayılı aktif faylarıdır.

Güncel dönemde de çok sayıda depremi yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz. Bölge son yıllarda son aylarda iyice hareketlendi, beklenmeyen bir durum değil ama 5,4 bu bölge için yıkıcı bir deprem sayılmaz. İnşallah daha büyüklerini yaşamaz bölge ama daha büyüklerine gebe olduğunu da söylemek mümkün.

DHA Muğla Muhabiri Cavit Akgün CNN Türk canlı yayınında anlattı;

Deprem Muğla'da korkuya neden oldu, depremin derinliği 41,8 kilometre. Muğla Valisi Orhan Tavlı ile şimdi bir görüşme gerçekleştirdim, depremde herhangi bir olumsuzluğun can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi bizlerle paylaşıldı.

Muğla birinci derece deprem kuşağında bulunan bir il, özellikle Kula ilçesinde sık sık depremler meydana geliyor. Muğla'nın yapılarında bir sıkıntı yok genelde 4 kat ruhsat izni veriliyor Muğla'da bu da büyük bir avantaj sağlıyor.

"İZMİR'E KADAR BİR ALANDA HİSSEDİLDİĞİ ANLAŞILIYOR"

NTV canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise şu şekilde konuştu:

“Deprem 6 ile 5.4 arasında büyüklükler verilen bir deprem. Bu sanıyorum aradan biraz süre geçtikten sonra tek bir değere düşürülür. Şu andaki veriler oldukça farklı değerler gösteriyor. Derin bir deprem, derinlik için de 30 ile 80 km arasında verilen derinlikler var. Bu değerler de biraz düzenlenecektir. Depremin olduğu yer aslında Girit güneyinden başlayan Rodos’la Fethiye’ye kadar uzanan, oradan da dönerek Kıbrıs’ın güneyine kadar uzanan büyük bir hattın üzerinde meydana geldi. Bu bizim Akdeniz içerisi dalma batma zonu dediğimiz bir fay zonu. Geçmişte çok büyük depremler üretmiş, özellikle Girit açıklarında 8’e vardığı tahmin edilen depremler üretmiş bir zon. Bunun Türkiye’ye yakın kesimi Rodos’tan Fethiye’ye ve oradan Burdur’a kadar uzanıyor. 1957’de Fethiye’ye 7.2 ya da 7.1 büyüklüğünde bir deprem üretmiş bir fay zonundan bahsediyoruz. Bunun üzerinde meydana gelen bir deprem. Derin depremler oldukça geniş alanlarda hissedilir. Bu depremin İzmir’e kadar bir alanda hissedildiği anlaşılıyor. Ancak derin olması ve Türkiye sınırlarına bir miktar uzak olması nedeniyle hasar yaratmasını çok beklemediğimiz bir deprem olduğunu söyleyebilirim.”

"EGE'DE GÖRDÜĞÜMÜZDEN FARKLI"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da depreme ilişkin TRT Haber'de konuştu. "5.4 büyüklüğündeki depremi meydana getiren diri faylar bizim Ege’de gördüğümüzden çok daha farklı." diyen Tatar, "İki plakanın yaklaştığı bir sınırda meydana geliyor. Buralarda biz bu büyüklükte depremleri her zaman görebiliriz. Ege Denizi içerisinde aktif faylar var. 1 aydır Midilli’nin kuzeyinde bu depremleri yaşıyoruz. Kuşadası körfezinde orta büyüklükte depremler var." dedi.

HAFİF SARSINTI BEKLENİYOR

Öte yandan depremden kısa süre önce cep telefonlarına gelen uyarı mesajlarında "Hafif sarsıntı bekleniyor" yazısı görüldü.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı depremden saniyeler önce mesajın geldiğini belirtirken ardındın sarsıntıyı hissetikilerini söyledi.