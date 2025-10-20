GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnnesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi! Amasya'da yürekler bu görüntüyle ısındı
HaberlerGündem Haberleri Annesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi! Amasya'da yürekler bu görüntüyle ısındı

Annesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi! Amasya'da yürekler bu görüntüyle ısındı

20.10.2025 - 15:24Güncellenme Tarihi:
Annesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi! Amasya'da yürekler bu görüntüyle ısındı

Amasya’da bir evladın annesine gösterdiği örnek davranış yürekleri ısıttı. Mezarlık ziyareti dönüşü annesinin çamurlanan lastik ayakkabısını yağmur suyuyla elleriyle silen hayırlı evlat, annesinin temiz şekilde bankaya girmesini sağladı. Duygu dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Amasya merkez Karasenir Mahallesi’nde 7 ay önce vefat eden babasının mezarını annesi Halide Teselek ile birlikte ziyaret eden 50 yaşındaki Kemal Teselek, sonrasında şehir merkezine geldi. Maaşını çekmek için bankaya girecek annesinin kara lastik ayakkabısının yağmur nedeniyle çamurlu olduğunu fark eden Teselek, o halde içeri adım atmasını istemedi. Kaldırımda biriken yağmur suyuyla ayakkabıyı silip çamurdan temizleyen evladın o anlarını bir vatandaş kamerayla görüntüledi.



"Cennet annelerin ayaklarının altında"

Lastik ayakkabılardan vazgeçmeyen annesinin ayakkabılarını gururla sildiğini anlatan 30 yıllık otobüs şoförü Kemal Teselek, "Mezarlık ziyareti dönüşü bankaya çamurlu girmemesi için annemin ayakkabılarını temizledim. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Biz ona inanıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır. Annemi çok seviyorum" dedi.

Haberin Devamı

Annesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi Amasyada yürekler bu görüntüyle ısındı

"Oğlum benim her şeyim"

2 çocuğu bulunan 71 yaşındaki Halide Teselek ise, "Oğlum ayakkabılarımı temizledi. O benim her şeyim. Bir gün olsun incinmedim. Allah herkese öyle evlat versin" diye konuştu.

"Annesi çok kıymetli bir evlat yetiştirmiş"

İkisi üniversite mezunu üç evladı bulunan Kemal Teselek’i davranışı dolayısıyla kutlayan Dere Mahallesi Muhtarı Naci Çapkın ise, "O anları gördüğümde çok duygulandım. Annesi çok kıymetli bir evlat yetiştirmiş. Herkese nasip olmaz. Rabb'im bize de öyle evlatlar nasip etsin" şeklinde konuştu.

Güncel Haberler

Toprağın altından tarih fışkırıyor! Kayseri'de 7 bin yıllık sır açığa çıkıyor
#Gündem

Toprağın altından tarih fışkırıyor! Kayseri'de 7 bin yıllık sır açığa çıkıyor

İhale bitti, operatörler 5G’yi anlatmaya başladı
#Ekonomi

İhale bitti, operatörler 5G’yi anlatmaya başladı

Annesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi! Amasya'da yürekler bu görüntüyle ısındı
#Gündem

Annesinin ayakkabılarını elleriyle temizledi! Amasya'da yürekler bu görüntüyle ısındı