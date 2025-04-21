Annesini öldüren eski milletvekilinin oğlu konuştu! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde eski milletvekili Ahmet Fehmi Işıklar'ın oğlu, annesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hacıveli Mahallesi'ndeki evden silah sesi duyulması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

FEHMİ IŞIKLAR'IN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde 18. ve 19. dönem milletvekilli Ahmet Fehmi Işıklar'ın eşi Gülay Işıklar'ın (55) hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekiplerince çiftin oğulları Can Işıklar (28), gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

KORKUNÇ DETAYLAR

Olay öncesi alkollü araç kullanırken kaza yapan Can Işıklar’ın eve geldiğinde anne Gülay Işıklar ile tartıştığı ve masa üzerindeki tabancayı almaya çalışırken, yaşanan arbede sırasında silahın ateş aldığı belirlendi. Bu sırada kurşunun isabet ettiği anne Işıklar’ın vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

TUTUKLANDI

Can Işıklar, çıkarıldığı hakimlikte 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak İzmir Şakran Cezaevine gönderildi.

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3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili seçilen Fehmi Işıklar, 1990 yılında partiden istifa edip, Halkın Emek Partisi'nde (HEP) genel başkanlık görevini yapmıştı. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır Milletvekili olarak seçilerek bu süreçte TBMM başkanvekilliği yapan Işıklar, SHP ile CHP'de genel başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştu.