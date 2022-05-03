Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ile ilgili sözler ve mesajlar!

Anneler Günü için geri sayım başladı. Anneler Günü’ne bir haftadan az süre kala pek çok kişi için hediye seçme ve kutlama planlama zamanı da geldi. Annelerimize minnettarlığımızı ifade etmek için Anneler Günü en iyi zamanlardan. Hayatımızın en önemli kadınlarına yaptıkları her şey için teşekkür etmek fırsatı için bu özel gün için hazırlıklar devam ediyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar günü kutlanacak. Tarih yıldan yıla değişse de, Anneler Günü her zaman Mayıs ayının ikinci Pazar günü yapılır.

ANNELER GÜNÜ'NÜ NEDEN KUTLARIZ?

1864'ten 1948'e kadar yaşayan bir aktivist olan Anna Jarvis , Anneler Günü'nün "annesi" olarak kabul edilir. ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anna'nın annesi Anne Jarvis, 1850'lerde bebek ölüm oranını düşürmek için çocuklarına düzgün şekilde bakmayı öğrenmelerine yardımcı olmak için anneler için kulüplere ev sahipliği yaptı . Anne 1905'te öldükten sonra, Anna annesinin mirasını onurlandırmaya kararlıydı. 10 Mayıs 1908'de Anna, memleketi Batı Virginia'daki Grafton'da Anneler Günü ile ilgili ilk etkinliği düzenledi. Anna'nın merhum annesine saygı göstermek için gösterdiği çaba o kadar etkileyiciydi ki, Başkan Woodrow Wilson 1914'te Anneler Günü'nü resmi olarak ulusal bayram ilan etti.

ANNELER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER VE MESAJLAR!

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun.

Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem...

Anneler, çocukları için her türlü zorluğa katlanır, bizler de borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, annelerimizi sevgimizle yüceltmeliyiz.

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun.

Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.

Dünyanın en güzel annesi, Anneler Günün kutlu olsun. Hayatımda olduğun için sana minnettarım. Bebekliğimden beri bana gösterdiğin sevgi, sabır ve nezaket için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum anneciğim!

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim canım annem. Seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Hastalandığımda şifa, üzüldüğümde derman, sevincimde ortak olan en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşım annem… Anneler günün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun!

Bazen en çılgın arkadaşım bazen en olgun dostum olarak hayatımda hep farklı rollerde ama kalbimde hep aynı yerdesin ve iyi ki benim annemsin seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Seni bir gün değil her canım yandığında, başım sıkıştığında seni çağırıyorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.

Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.