Anneler Günü, annelerimizi onurlandırdığımız, minnettarlığımızı gösterdiğimiz en özel günlerden biri. Annelerimiz ile olan bağlarımızı kuvvetlendirdiğimiz bu özel gün dünyada farklı günlerde kutlanıyor. Mayıs sayılı günler kala pek çok kişi de bu özel gün için hazırlıklarına başladı. Her ne kadar annelerimize bir tek günü değil tüm günleri adasak da Anneler Günü, onlara verdiğimiz değeri göstermek için güzel bir fırsat. Anneler Günü’nde annelerini daha özel hissettirmek için hediye seçimi ve etkinlikler oluşturmak isteyen pek çok kişi şimdiden plan yapıyor. Peki, Anneler günü ne zaman? Anneler Günü hangi gün? 2022 Anneler Günü tarihi…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, Türkiye'de mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 2022 yılında Anneler Günü 8 Mayıs'a denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunuyor. Anneler için yapılan kutlamalar, asırlar öncesine dayanıyor ve Sümerler'e kadar gidiyor. Analık, ilk çağlardan bu yana "İştar", "Kybele", "Rhea" ve daha birçok yerel ve dönemsel isimlerle, doğurganlık niteliği ön plana çıkarılarak doğanın uyandığı bahar mevsimiyle özdeşleşti. Her bahar yapılan kutlamalar gelenekselleşerek binlerce yıl sürdü.

İngilizler arasında 1600'lü yıllarda, "Annelerin Pazarı" adıyla Lent döneminin dördüncü pazar günü kutlamalar yapılmaya başlandı. İngilizler, bu özel günde izinli sayılarak tüm günlerini evlerinde anneleriyle geçiriyorlardı. Annelerine ''Anne Keki'' adıyla pasta götürme adeti de yerleşmişti.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı. Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

Anneler Günü kutlamaları 1911'de hemen her ülkeye yayıldı. ABD Başkanı Woodrow Wilson, 1914 yılında resmi bir açıklamayla mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak ilan edildiğini duyurdu.

TÜRKİYE’DE ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Türkiye'de ise Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlandı.