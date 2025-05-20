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Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın! İtfaiyeci babanın nişanlısı hemşire hakkında karar

20.05.2025 - 21:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ(Aydın), (DHA)

Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangın! İtfaiyeci babanın nişanlısı hemşire hakkında karar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin'in (4) yaşamını yitirdiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiyeci baba Turgay Gezgin’in olaydan sonra nişanlandığı, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T., açığa alındı. F.T., olayla ilgili gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki apartmanın 2'nci katındaki, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, 18 Mart sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gece mesaisinden dönen ve eşiyle 2 çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirdi. Gezgin, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Gezgin ile 2 çocuğu, otopsi işlemlerinin ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, 11 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yaptığı belirtilen Turgay Gezgin ve olaydan sonra nişanlığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire F.T. gözaltına alındı. Gezgin sevk edildiği adliyede tutuklanırken, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Öte yandan hemşire F.T., hakkındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alındı.

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