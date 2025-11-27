Ankaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

Haberin Devamı

Ankara Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek bir program dolayısıyla ihtiyaç halinde başkentte bazı yollar 3 gün araç trafiğine kapatılacak.



Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek program nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den itibaren program sona erene kadar bazı yollarda taşıt trafiğine izin verilmeyecek.







Araç trafiğine kapatılacak yollar şunlar:

"Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç)."