GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnkaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
HaberlerGündem Haberleri Ankaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

27.11.2025 - 15:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ankaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

Başkentte düzenlenecek bir program nedeniyle bazı yollar 3 gün boyunca trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü "İhtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den itibaren program sona erene kadar bazı yollarda taşıt trafiğine izin verilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Ankara Spor Salonu'nda 28-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek bir program dolayısıyla ihtiyaç halinde başkentte bazı yollar 3 gün araç trafiğine kapatılacak.

İLGİLİ HABER

Samsun'a akın ettiler! Almanya ve Rusya başı çekti, yarım milyonu geçti
Samsun'a akın ettiler! Almanya ve Rusya başı çekti, yarım milyonu geçti


Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28, 29 ve 30 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek program nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde bugün saat 21.00'den itibaren program sona erene kadar bazı yollarda taşıt trafiğine izin verilmeyecek.

Ankaralılar dikkat Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak


Araç trafiğine kapatılacak yollar şunlar:
"Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Ulaştırma Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı (üst geçit hariç)."

Güncel Haberler

Gaziosmanpaşa'da öğretmenlerin kovulduğu kafe mühürlendi! '20 kişilik bir rezervasyon yapılıyor, 40 kişi geliyor'
#Gündem

Gaziosmanpaşa'da öğretmenlerin kovulduğu kafe mühürlendi! '20 kişilik bir rezervasyon yapılıyor, 40 kişi geliyor'

Ankaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
#Gündem

Ankaralılar dikkat! Bu yollar 3 gün trafiğe kapatılacak

CHP'li Gürsel Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum
#Gündem

CHP'li Gürsel Erol'dan Bakan Kurum'a övgü dolu sözler: Ben bir başarı hikayesi olarak görüyorum