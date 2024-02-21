Ankara'da tarihi gün! Milli Muharip Uçak Kaan'dan ilk uçuş

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

Edinilen bilgilere göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) ve Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuş için gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından gökyüzüyle buluştu.

Uzunluğu 21 metre, kanat açıklığı 14 metre olan Kaan ile Türkiye 5. nesil uçak üreten sayılı ülkeler arasına girdi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk KAAN'ın ilk uçuşu ile ilgili olarak son bilgileri aktarırken, '08.50'de kalkışı yaptı, 09.01'de inişi gerçekleştirdi. Ekipler uçuşun çok başarılı geçtiğini söyledi. Başarılı bir şekilde kalkış ve iniş yaptı. Önden bir F-16 kalkış yaptı. Büyük bir heyecan var.' ifadelerini kullandı.

Radar izini düşüren özel boyası ve tasarımı, gövde içi istasyonları ve içerdiği yüksek teknolojiler ile Kaan 5. nesil bir uçak olarak üretildi. Ayrıca uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim AESA radarı bulunacak. Bunun yanında Kaan art yanıcı kullanmadan süper sonik hızlara çıkılabilmesini sağlayan süper seyir özelliğine de sahip olacak. Süper itki sistemi, kaska monteli nişangah, sentetik açıklıklı radar sistemi (SAR), kızılötesi arama ve takip sensörü, elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji sistemler de Kaan'ın özellikleri arasında yer alacak. Uçakta tamamen yerli imkanlarla üretilen havadan havaya ve havadan karaya akıllı mühimmatlar kullanılacak.

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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Kaan'ın seri üretime geçmesi 10 yılı bulur. Ancak seri üretime geçtikten sonra Türk Hava Kuvvetleri, İsrail dahil bölgedeki en güçlü hava kuvvetleri haline gelecek" dedi. Pekin hava filosunun büyük bir kısmının Kaanlardan, kalanının da modernize edilmiş F-16'lardan oluşacağını ifade etti.

2028 YILINDA ENVANTERE GİRECEK

Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili son gelişmeleri CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt aktardı.

Paşa Alyurt'un açıklamaları şöyle: Geçtiğimiz aralık ayında havada ilk test uçuşu planlanıyordu. Şubat ayının 21’inde ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye’nin teknoloji projeleri arasında gösterilen ve ilk uçuşunu gerçekleştiren bir savaş uçağından bahsediyoruz. Kaan gökyüzü ile buluşmuş oldu. 2028 yılında TSK’nın envanterine girecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen Kaan’ın 5’inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer aldığını ifade edelim.

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Görünmez konumda yer alan bir savaş uçağı Türkiye’nin en önemli silahlarından biri olacak. Kaan’ın bugün itibarıyla ilk kez uçuşunun başarı ile gerçekleştiğini ifade edelim. Kanat açıklığının 14, yüksekliğinin 6, uzunluğunun ise 21 metre olduğunu ifade edelim. Maksimumum hızının 2205 km’ye kadar ulaşan bir savaş uçağından bahsediyoruz.

16 km’nin üzerinde yüksekliğe kadar görev yapabilme kabiliyetine sahip bir uçaktan bahsediyoruz. Yüksek manevra kabiliyeti ile sınıfında yer alan birçok savaş uçağına da üstünlük kurabilme özelliğine sahip olacak. 2028 yılında envantere girecek.

Gövde içi silah taşıyabilmesi ile dikkat çeken bir özelliğe sahip havadan havaya, havadan yere stratejik taarruz imkanı sağlaması önemli özelliklerinden biri.

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ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

Radar izini düşüren özel boyası ve tasarımı, gövde içi istasyonları ve içerdiği yüksek teknolojiler ile Kaan 5. nesil bir uçak olarak üretildi. Ayrıca uçakta yüzlerce kilometre ötedeki onlarca düşmanı aynı anda takip edebilecek yerli üretim AESA radarı bulunacak. Bunun yanında Kaan art yanıcı kullanmadan süper sonik hızlara çıkılabilmesini sağlayan süper seyir özelliğine de sahip olacak. Süper itki sistemi, kaska monteli nişangah, sentetik açıklıklı radar sistemi (SAR), kızılötesi arama ve takip sensörü, elektro-optik hedefleme sistemi gibi son teknoloji sistemler de Kaan'ın özellikleri arasında yer alacak. Uçakta tamamen yerli imkanlarla üretilen havadan havaya ve havadan karaya akıllı mühimmatlar kullanılacak.

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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, "Kaan'ın seri üretime geçmesi 10 yılı bulur. Ancak seri üretime geçtikten sonra Türk Hava Kuvvetleri, İsrail dahil bölgedeki en güçlü hava kuvvetleri haline gelecek" dedi. Pekin hava filosunun büyük bir kısmının Kaanlardan, kalanının da modernize edilmiş F-16'lardan oluşacağını ifade etti.

KAAN F-35'TEN ÜSTÜN BİR UÇAK

Pekin, Kaanların bazı özelliklerinin İsrail ve ABD'nin elindeki F-35'ten daha üstün olduğunu belirtirken "İkisi de görünmez teknolojiye sahip. Ancak Kaan F-35'den daha fazla mühimmat taşıyabiliyor. Yerli ve milli Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri takılabiliyor. Ayrıca Kaan çift motorlu. Manevra kabiliyeti daha yüksek ve menzili daha uzun. Üstelik muazzam bir elektronik harp yeteneğine sahip" dedi. Türkiye F-35 savaş uçaklarının üreticilerinden biri konumundaydı. Türk Hava Kuvvetleri'nde yaklaşık 100 adet F-35 alınması planlanıyordu. Ancak 2019 yılında haksız yere F-35 programından çıkartıldı.

YERLİ MOTOR YOLDA

İsmail Hakkı Pekin Milli Muharip Uçak Kaan için henüz işin başında olduğumuzu söyleyerek "Çok test yapılması lazım. İlk prototipler ABD'den alınan F-16 motorları ile uçacak. Ancak TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) yerli motoru üretmek için olağanüstü bir çalışma halinde" açıklamasında bulundu.

Emekli General Pekin Kaanların üretiminde İngiliz BAE Systems şirketi ile ortak çalışıldığını ifade ederek "İngilizler de 6. nesil uçak için çalışmalara başladılar. Bu uçağın üretiminde Kaan'dan öğrenilen teknolojileri kullanıyorlar. Yani aslında Kaan'da 6. nesil uçaklarda kullanılan teknoloji var" dedi.

2040 YILINDA 300 UÇAKLIK MUAZZAM BİR FİLO

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Milli Muharip Uçak Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri için çok büyük bir güç çarpanı olacağını söylüyor. Karakuş "Ancak biraz zamanı var. İlk uçağın 2030 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Üretimi de 2040 da tamamlanacak. 2040 yılında Türk Hava Kuvvetleri 300 uçaklık muazzam bir hava gücüne sahip olacak" dedi.

YUNANLARIN RAFALE'SİNDEN ÇOK DAHA İYİ

Geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Fransızların Rafale uçağından 24 adet sipariş etmişti. Milli Muharip Uçak Kaan'ın 5. nesil bir uçak olduğunun altını çizen Karakuş "Kaan kesinlikle bu Rafale uçaklarına üstünlük sağlayacak" diye ifade etti. 5'inci nesil Kaanların aksine Rafale'ler daha eski olan 4,5'uncu nesil teknolojiye sahip. Örneğin Kaan'ın radara karşı görünmez yeteneği varken Yunanistan Hava Kuvvetleri elindeki Rafale'lerde böyle bir özellik bulunmuyor.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.