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Ankara'da PKK operasyonu: 33 gözaltı kararı

TUSAŞ'a yönelik hain saldırının ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara'da PKK'nın etkinliklerine katılarak örgütü övecek şekilde propaganda yaptıkları tespit edilen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

25.10.2024 - 08:53 |
Ankara'da PKK operasyonu: 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından verilen çağrı/talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katılıp, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 33 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

 

 

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