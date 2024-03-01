Ankara'da Mahzen-1 Operasyonu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 'Mahzen-1 Operasyonu'nda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
01.03.2024 - 08:21 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi
Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.
Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 1, 2024
Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 2️⃣6️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun,… pic.twitter.com/K05c5eHRLk