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Ankara'da Mahzen-1 Operasyonu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 'Mahzen-1 Operasyonu'nda 'Pekmez Kardeşler' organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

01.03.2024 - 08:21 |
Ankara'da Mahzen-1 Operasyonu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi

Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.

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Ankara'da Mahzen-1 Operasyonu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi

Ankara'da Mahzen-1 Operasyonu! 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi