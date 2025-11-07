Ankara'da korkunç kaza! Otomobil tır çekicisine çarptı, 3 kişilik aile hayatını kaybetti

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemAnkara'da korkunç kaza! Otomobil tır çekicisine çarptı, 3 kişilik aile hayatını kaybetti
07.11.2025 - 19:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki tırın çekicisine arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saat 14.30 sıralarında Kahramankazan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan ve Kazan Soda firmasına ait olduğu öğrenilen tırın çekicisine arkadan çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobildeki S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kız çocukları L.Y. kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

