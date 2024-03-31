Ankara yerel seçim sonuçları! Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Türkiye genelinde oy kullanma işlemi sona erdi. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanma hakkı kazandı. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in seçim yasaklarının kaldırıldığını duyurmasının ardından belediye binasının bahçesinde vatandaşlara seslendi. Ankara’nın kendilerine gelmiş geçmiş tüm şehitlerin emaneti olduğunu söyleyen Yavaş, bu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. Rakibi Turgut Altınok için çalışan başkentlilerin bu seçimde kaybetmediğini söyleyen Yavaş, “Onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni; siyasi hayatını müşteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur” dedi.

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Belediyecilik anlayışlarının sadece Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecilik anlayışı olmadığını söyleyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizlere söz veriyorum; önceki dönemimizde olduğu gibi bu kenti şeffaf, katılımcı ve hesap verilebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını yine kuruşu kuruşuna vereceğiz. Kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Ankara’nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan Yavaş, Ankara’nın Ayaş ilçesinde, Beypazarı ilçesinde, Güdül ilçesinde, Haymana ilçesinde, Kalecik ilçesinde, Nallıhan ilçesinde, Polatlı ilçesinde ve Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan seçimlerde belediye başkan adaylarının kazandığını söyledi. Yavaş, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Kahramankazan ve Mamak ilçelerinde ise adaylarının önde olduğunu belirtti.

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AKYURT Seçim Sonuçları

ALTINDAĞ Seçim Sonuçları

AYAŞ Seçim Sonuçları

BALA Seçim Sonuçları

BEYPAZARI Seçim Sonuçları

ÇAMLIDERE Seçim Sonuçları

ÇANKAYA Seçim Sonuçları

ÇUBUK Seçim Sonuçları

ELMADAĞ Seçim Sonuçları

ETİMESGUT Seçim Sonuçları

EVREN Seçim Sonuçları

GÖLBAŞI Seçim Sonuçları

GÜDÜL Seçim Sonuçları

HAYMANA Seçim Sonuçları

KAHRAMANKAZAN Seçim Sonuçları

KALECİK Seçim Sonuçları

KEÇİÖREN Seçim Sonuçları

KIZILCAHAMAM Seçim Sonuçları

MAMAK Seçim Sonuçları

NALLIHAN Seçim Sonuçları

POLATLI Seçim Sonuçları

PURSAKLAR Seçim Sonuçları

SİNCAN Seçim Sonuçları

ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları

YENİMAHALLE Seçim Sonuçları

ANKARA'DA 24 ADAY

Ankara kesin aday listesine göre, 19 partili, 5 bağımsız olmak üzere 24 aday ABB başkanlığı için yarıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri şöyle:

AK Parti: Turgut Altınok, İyi Parti: Cengiz Topel Yıldırım, Memleket Partisi: Zafer Burak Hasar, Anavatan Partisi: Tuvana Naz Ketene, Demokratik Sol Parti: Mehmet Selim Çetin, Yeniden Refah Partisi: Suat Kılıç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Gültan Kışanak, Türkiye Komünist Partisi: Ali Ufuk Arıkan, Zafer Partisi: Hüseyin Bartu Soral, Türkiye Komünist Hareketi: Figen Topal, Yeni Türkiye Partisi: Serkan Ünver, Cumhuriyet Halk Partisi: Mansur Yavaş, Hak ve Özgürlükler Partisi: Fazlı Taşkan, Ocak Partisi: Murat Yardımcı, Adalet Birlik Partisi: Abdullah Demiryürek, Millet Partisi: Salih Koç, Demokrasi ve Atılım Partisi: Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisi: Cafer Güneş, Vatan Partisi: Utku Reyhan.

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BAĞIMSIZ ADAYLAR

Korkut Cesur, Suat Karaman, Lokman Cengiz , Mustafa Sanğu, Yunus Murat Güztoklusu.