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Ankara Etimesgut belediye başkanı kim, Etimesgut belediyesi hangi partiden? CHP Erdal Beşikcioğlu, MHP Enver Demirel, İYİ Parti Hilmi Özer oy oranları

Ankara Etimesgut belediye hangi partiden? 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, halkın büyük ilgisini çekiyor. Bu seçimde, 81 il ve 922 ilçede toplamda 34 farklı siyasi parti yarışacak. Ayrıca, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandık başına gidecek. Seçim sonuçlarına büyük bir merakla bakılan Ankara Etimesgut gibi önemli ilçelerin sonucu da merak ediliyor. Etimesgut’ta kimin belediye başkanı olacağı ve hangi partinin belediyeyi alacağı da heyecanla bekleniyor. İşte, Etimesgut yerel seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları hakkında merak edilenler...

22.03.2024 - 16:02 |
Ankara Etimesgut belediye başkanı kim, Etimesgut belediyesi hangi partiden? CHP Erdal Beşikcioğlu, MHP Enver Demirel, İYİ Parti Hilmi Özer oy oranları

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacaklar. Belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek olan seçmen, seçim sonuçlarını il ve ilçe bazında anlık olarak takip edebilecekler. Özellikle Etimesgut’ta yapılan seçimlerin sonuçları, geniş bir kitle tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 31 Mart 2024'te Etimesgut Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan yerel seçim sonuçları ve oy dağılımları, gazetevatan.com adresinden takip edilebilecek.

ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını gazetevatan.com'dan anbean takip edebilirsiniz.

ETİMESGUT İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SÜRECİ VE SAATLERİ

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak. 

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