Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Berna Laçin hakkında soruşturma!
07.10.2026 - 14:28Güncellenme Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan resmi soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, oyuncu Berna Laçin hakkında sanal medya paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Oyunca Berna Laçin, sanal medya hesabından, 'İzmir daha önce de işgal edildi, korkma' paylaşımı yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu paylaşım nedeniyle Laçin hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.