Anız yakma, bazı çiftçiler tarafından tarlanın temizlenmesi ve ekime hazırlanması amacıyla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntem, çevresel zararlar, toprak verimliliğinin azalması ve yangın riski gibi olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle birçok bölgede anız yakma ya yasaklanmış ya da kısıtlanmıştır. Peki, Anız ne demek, anız yakmak nedir? Anız neden yakılır, anız yakmak yasak mı?

ANIZ YANGINI NE DEMEK?

Anız yangını, hasat sonrasında tarlada kalan bitki sapları ve köklerinin (anız) yakılması sonucu ortaya çıkan yangındır. Çiftçiler, yasak olmasına rağmen tarlayı temizlemek ve bir sonraki ekim dönemi için hazırlamak amacıyla anız yakma yöntemini kullanmaktadır. Ancak bu uygulama bir dizi olumsuz etkiye neden olabilir:

Toprak Verimliliğinin Azalması: Anız yakma, toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi yok eder. Bu, toprağın verimliliğini azaltarak gelecekteki mahsul üretimini olumsuz etkileyebilir.

Erozyon Riski: Anız yakma, toprak yüzeyini koruyan bitki örtüsünü ortadan kaldırır, bu da toprak erozyonunu artırabilir. Rüzgar ve su erozyonu, toprağın verimli üst katmanını taşıyarak toprağı verimsiz hale getirebilir.

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Hava Kirliliği: Anız yakma, atmosfere duman ve diğer zararlı partiküller salarak hava kirliliğine yol açar. Bu, insan sağlığına ve çevreye zarar verebilir.

Biyoçeşitliliğin Azalması: Anız yakma, tarlada yaşayan çeşitli mikroorganizmalar ve küçük hayvanlar için ölümcül olabilir. Bu, tarımsal ekosistemin dengesini bozabilir.

Kontrolsüz Yangınlar: Anız yakma, kontrol edilmediğinde hızla yayılabilir ve geniş alanlarda yangınlara sebep olabilir. Bu, ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine zarar verebilir.

ANIZ NEDEN YAKILIR, ANIZ YAKMAK YASAK MI?

Anızın yakılmasının başlıca nedenleri arasında; bitkilerin kök ve saplarının Karbon/Azot oranı diğer organik maddelere göre yüksek olması, bunun sonucunda da doğada daha geç ayrışması ve kültür bitkilerine zararı dokunacak zararlı canlılara durak ve besin kaynağı görevi görmesidir.